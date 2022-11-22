В Румынии возмутились из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»

МИД Румынии выразил «неодобрение» послу Венгрии из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»

МИД Румынии выразил «решительное неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за аксессуара, который венгерский премьер-министр Виктор Орбан надел на футбольный матч. Соответствующее заявление опубликовано на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Орбан пришел на игру сборных своей страны и Греции в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии» (до 1918 года в состав "Великой Венгрии" входила часть современной Румынии — прим. «Ленты.ру»). Его поведение возмутило Бухарест.

«МИД передал венгерскому послу в Бухаресте, свое решительное неодобрение жеста венгерского официального лица, явно контрастирующего с атмосферой открытости и возобновления двустороннего диалога, проявленной в связи с недавними консультациями, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В румынском МИД подчеркнули, что «любое проявление ревизионизма» является неприемлемым, так как это противоречит современным реалиям и принятым двумя странами обязательствам строить двусторонние отношения. В ведомстве напомнили, что эти отношения регламентируются Договором о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгрией, подписанным в 1996 году, и Договором о стратегическом партнерстве, которому уже исполнилось 20 лет.

В июле этого года глава МИД Румынии Богдан Адреску осудил слова Орбана, заявив, что Бухарест не разделяет взгляды Будапешта на европейскую солидарность и поддержку Украины.