Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 22 ноября 2022Мир

В Швеции арестовали двух человек по подозрению в шпионаже

В Швеции арестовали супругов по подозрению в шпионаже в течение 10 лет

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

В Швеции арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу другой страны — свою разведывательную деятельность они вели около 10 лет, сообщает Aftonbladet.

Полиция совместно с военными провела рейд и арестовала подозреваемых ранним утром 22 ноября в Стокгольме. Отмечается, что арестованы супруги. Основную шпионскую деятельность вел мужчина, жена указывается как сообщница. Обоим 60 лет, добавляет издание.

По словам пресс-секретаря Службы безопасности Швеции (SAPO), масштабная утренняя операция объясняется необходимостью быстрого ареста подозреваемых и конфискации неназванного оборудования. В операции участвовали оперативная группа и два вертолета Вооруженных сил.

Другие подробности о подозреваемых полиция сообщать отказалась, сославшись на текущее расследование. Отмечается лишь, что они не связаны с недавно предъявленным двум людям обвинением по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об обвинении стало известно 11 ноября. Сообщается, что мужчины в возрасте 42 и 35 лет, ранее отрицавшие все обвинения, находятся под стражей с прошлого года. Мужчин подозревают в том, что с 2011 года они предоставляли российской разведке секретную информацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду
Россия сократила производство стали
Ведущая «Дома-2» оценила перспективу покинуть шоу
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.