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15:22, 11 ноября 2022Мир

В Швеции предъявили обвинения двум мужчинам в шпионаже в пользу России

Reuters: шведская прокуратура предъявила обвинения двум братьям в шпионаже в пользу России

Фото: TT News Agency / Reuters

Шведская прокуратура предъявила обвинение двум братьям в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Reuters.

«Дело касается очень серьезного преступления, направленного против Швеции и ее служб разведки», — говорится в заявлении прокуратуры королевства. Сообщается, что мужчины в возрасте 42 и 35 лет, ранее отрицавшие все обвинения, находятся под стражей с прошлого года.

Мужчин подозревают в том, что с 2011 года они предоставляли российской разведке секретную информацию. Согласно судебному протоколу, в течение этого периода один из братьев работал в шведской полиции и в вооруженных силах.

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«Информация, которая была получена и передана в руки иностранной державы подозреваемыми, может нанести серьезный ущерб безопасности Швеции», — подчеркивают представители прокуратуры. Сообщается, что большая часть материалов уголовного расследования остается засекреченной.

Ранее ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из которых были объявлены персонами нон грата по обвинениям в шпионаже. Испания выслала 25 дипломатов, Швеция — трех, а Италия — 30.

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Глеб Бажуткин
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