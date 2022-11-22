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19:49, 22 ноября 2022Силовые структуры

В российском регионе гулявший с собакой мужчина нашел тело женщины

В Петербурге мужчина с собакой обнаружил окровавленное тело женщины у Муринской дороги
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге женщину нашли убитой недалеко от автобусной остановки у Муринской дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обнаружено тело с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса РФ.

Окровавленную потерпевшую заметил мужчина, выгуливавший собаку, уточняет «АиФ».

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

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Екатерина Власова
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