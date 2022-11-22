Экономист оценил перспективы вложений в тенге

Экономист Беляев предсказал рост курса тенге, но посоветовал не вкладываться в эту валюту

Курс казахстанского тенге слегка подрастет в связи с повышенным спросом на операции в этой валюте. Однако это не значит, что ее стоит рассматривать как инструмент для инвестиций, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Перспективы вложений в тенге он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что российские инвесторы стали чаще интересоваться казахстанской валютой. За прошлую неделю объемы торгов тенге выросли на семь процентов по сравнению с неделей ранее, составив 4,2 миллиарда рублей.

Если рассматривать ситуацию с точки зрения индивидуального инвестора, то нужно принять во внимание, что в валюту вкладывают тогда, когда предполагается ее более активный и сильный рост по отношению к твоей национальной валюте. В паре тенге-рубль это не предвидится. Можно ожидать некоторый рост по отношению к рублю, но не такой, какой был в свое время у доллара и евро, когда рубль был слабой валютой и постоянно падал Михаил Беляев экономист

По словам аналитика, сегодня ситуация совершенно другая. Рубль достаточно устойчив и опирается на экономику, которая находится в стабильном состоянии. Поэтому нет смысла вкладывать деньги в тенге или любую другую иностранную валюту, убежден Беляев.

«Надо держать валюту в рублях, тем более сейчас есть инструменты, которые предлагают не меньшую доходность, чем та, которую вы можете получить от операций с иностранной валютой, когда ты вложил и ждешь, когда рубль упадет по отношению к этим валютам», — поделился экономист.

Игра на курсе в данном случае тоже является малопродуктивной, убежден он. «В банке ты будешь покупать по цене продажи этого банка, а дальше, чтобы ее вернуть в нацвалюту, ты должен будешь ее продать по курсу покупки, и нужно, чтобы эта маржа была очень большая, а для этого нужно, чтобы валюта сильно колебалась, но по отношению к тенге это вряд ли предвидится, так что смысла тут нет никакого», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что объем остатков по вкладам и текущим счетам россиян в банках Казахстана за год увеличился в 3,5 раза.

