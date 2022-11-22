США поприветствовали переизбрание Токаева

Госдеп США поприветствовал переизбрание Токаева и призвал Казахстан продолжить реформы

США с нетерпением ждут возобновления совместной работы с вновь избранным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поддерживают суверенитет и территориальную целостность республики, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в комментарии по итогам президентских выборов в стране.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с президентом Токаевым и его правительством для достижения наших общих целей», — сказал Прайс, не уточнив, какие именно цели имеют в виду в Вашингтоне.

Представитель Госдепа также заявил, что США приветствуют масштабные реформы, предложенные Токаевым, которые направлены на увеличение доли частного сектора в экономике, ее демонополизацию, борьбу с коррупцией, укрепление системы сдержек и противовесов, установление верховенства закона и защиту прав человека.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Нурлан Абдиров сообщил утром 22 ноября, что Токаев победил на выборах главы государства. Он получил 81,31 процента голосов избирателей.