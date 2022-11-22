Сильный туман помешал двум российским самолетам приземлиться в Узбекистане

Двум пассажирским самолетам из Москвы сильный туман помешал приземлиться в Ургенче

Двум российским пассажирским самолетам, летевшим из Москвы в Ургенч (Узбекистан), помешал приземлиться в аэропорту назначения сильный туман. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АО Uzbekistan Airports.

Уточняется, что лайнеры авиакомпаний Uzbekistan Airways и S7 Airlines были переправлены на запасные аэродромы в другие города Узбекистана — Навои и Бухару. Посадка воздушных судов прошла благополучно.

«Рейс HY-9616 Uzbekistan Airways Москва — Ургенч не смог произвести посадку в аэропорту назначения из-за тумана и был перенаправлен на запасной аэропорт в Навои. Также из-за тумана рейс S73245 S7 Airlines из Москвы в Ургенч был перенаправлен в Бухару», — рассказал собеседник агентства и добавил, что самолеты вылетят в Ургенч, как только позволят погодные условия.

Ранее Росавиация предупредила отечественных туристов о возможных задержках рейсов в аэропортах Москвы из-за плохих метеоусловий. Задержки отправления рейсов могут быть связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку лайнеров и очистку взлетно-посадочных полос от снега.