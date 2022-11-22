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09:00, 22 ноября 2022Россия

В Роспотребнадзоре назвали долю вакцинированных от гриппа россиян

В Роспотребнадзоре сообщили, что доля вакцинированных от гриппа составляет около 41%

Фото: Anastasia Makarycheva / Reuters

С начала ноября доля вакцинированных от гриппа в России составила около 41 процента. Число вакцинированных выросло с 45 до 60 миллиона человек. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

В ведомстве указали, что в России почти 60 миллионов человек привились от гриппа. Вакцинация активно проводится во всех регионах страны.

«Рекомендованные вакцины являются эффективными, помогая защититься от заболевания и его опасных проявлений.
Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами — риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими», — разъяснили в Роспотребнадзоре.

18 ноября в службе сообщили, что в России нарастает активность трех вариантов вируса гриппа. Речь идет о таких вариантах, как A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B.

В Роспотребнадзоре подчеркивали, что защититься от заболевания и его последствий поможет своевременная вакцинация.

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Анна Щербакова
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