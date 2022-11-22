Найден новый способ мониторинга вулканической активности

Scientific Reports: найден способ выявления вулканической активности по газу

Ученые из Токийского университета нашли новый способ мониторинга вулканической активности через анализ определенных газов. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Авторы взяли образцы газов из шести фумарол (трещины на поверхности Земли) вокруг действующего вулкана Кусацу-Ширане, который находится примерно в 150 километрах к северо-западу от Токио. Пробы собирались каждый месяц в период с 2014 по 2021 год. Затем в лаборатории они были проанализированы с помощью масс-спектрометра благородных газов. Это позволило выявить изотопный состав, и в результате были обнаружены изменения в соотношении аргона-40 и гелия-3 с земной корой или воздухом.

Зафиксированные различия могут использоваться в качестве индикатора состояния магмы в глубине камеры — например то, насколько пенистой она является, что свидетельствует о вероятности различных типов извержения. При фреатическом выбросе повышается давление воды в гидротермальной системе, что приводит к подъему магмы.

В дальнейшем специалисты планируют разработать портативное оборудование, которое сможет проводить измерения на месте в режиме реального времени для круглосуточного мониторинга вулканической активности и создания системы раннего предупреждения извержения.

