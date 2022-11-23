Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:11, 23 ноября 2022Ценности

Balenciaga извинилась за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой

Balenciaga извинилась за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой после критики в сети

Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Французский модный дом Balenciaga извинился за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой после критики в сети. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Так, данное обращение бренда появилось в его официальном Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). «Мы искренне приносим извинения за любое оскорбление, которое могла нанести наша праздничная кампания. Наши сумки с плюшевыми медведями не должны были демонстрироваться вместе с детьми», — говорится в заявлении марки.

Как отмечает издание, на снимках, помимо игрушек в БДСМ-костюмах, пользователи сети заметили документ с выдержкой из решения Верховного суда США, согласно которому осталась в силе часть федерального закона о детской порнографии. Предположительно, компания собирается призвать к ответу итальянского фотографа Габриэле Галимберти — автора проекта «Истории игрушек», в рамках которого он посетил 50 стран и запечатлел детей с их игрушками.

«Приносим извинения за показ тревожащих документов. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и собираемся подать в суд на тех, кто ответственен за создание декораций и включение неутвержденных предметов в нашу фотосессию. (...) Мы решительно осуждаем жестокое обращение с детьми в любой форме и выступаем за их безопасность и благополучие», — добавили представители Balenciaga.

Ранее сообщалось, что рекламу подарочной коллекции и товаров для животных французского модного дома Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах раскритиковали в сети. Пользовательница с никнеймом Slarty Bartfast разместила на своей странице два изображения с сайта бренда. На фото позировали дошкольники, которые держали в руках мягкие игрушки, одетые в кожаные портупеи с шипами, браслеты и цепи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры
Тело российского школьника нашли в сарае
Предсказано существование гелиевых планет
Кличко назвал грядущую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны
Россиянина осудили на 17 лет за изнасилование дочери и торговлю порно
Полуголый мужчина залез в здание колледжа на юге Москвы
Власти захотели разрешить использование налички в расчетах за импорт и экспорт
Концерт МакSим в Вологде отменили из-за состояния здоровья певицы
На запорожском направлении начали устанавливать мины с сейсмодатчиками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.