Balenciaga извинилась за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой после критики в сети

Французский модный дом Balenciaga извинился за рекламу с участием детей и БДСМ-атрибутикой после критики в сети. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Так, данное обращение бренда появилось в его официальном Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). «Мы искренне приносим извинения за любое оскорбление, которое могла нанести наша праздничная кампания. Наши сумки с плюшевыми медведями не должны были демонстрироваться вместе с детьми», — говорится в заявлении марки.

Как отмечает издание, на снимках, помимо игрушек в БДСМ-костюмах, пользователи сети заметили документ с выдержкой из решения Верховного суда США, согласно которому осталась в силе часть федерального закона о детской порнографии. Предположительно, компания собирается призвать к ответу итальянского фотографа Габриэле Галимберти — автора проекта «Истории игрушек», в рамках которого он посетил 50 стран и запечатлел детей с их игрушками.

«Приносим извинения за показ тревожащих документов. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и собираемся подать в суд на тех, кто ответственен за создание декораций и включение неутвержденных предметов в нашу фотосессию. (...) Мы решительно осуждаем жестокое обращение с детьми в любой форме и выступаем за их безопасность и благополучие», — добавили представители Balenciaga.

Ранее сообщалось, что рекламу подарочной коллекции и товаров для животных французского модного дома Balenciaga с детьми и игрушками в БДСМ-костюмах раскритиковали в сети. Пользовательница с никнеймом Slarty Bartfast разместила на своей странице два изображения с сайта бренда. На фото позировали дошкольники, которые держали в руках мягкие игрушки, одетые в кожаные портупеи с шипами, браслеты и цепи.