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18:19, 23 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина задержали за убийство друга ударом ножа в бедро

В Астраханской области мужчина поссорился с другом на кухне и убил его ударом ножа в бедро

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Астраханской области следователи возбудили дело в отношении 29-летнего местного жителя, напавшего на друга с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Мужчине вменяют совершение преступления по статье 111 «(Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, днем 21 ноября в квартире на улице Максима Горького в городе Камызяк фигурант проводил время вместе с 43-летним другом и их 44-летней общей знакомой. На кухне мужчины поссорились и начали драться. Во время конфликта хозяин квартиры схватил нож и ударил им потерпевшего в бедро. Тот скончался на месте от потери крови.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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Елизавета Новикова
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