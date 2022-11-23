Сообщение о проблемах с водой у беженцев оказалось частично недостоверным

Информация об отключении воды у беженцев в Чувашии оказалась частично недостоверной

Сообщение об отключении отопления и воды в пункте временного размещения беженцев в Чувашии оказалось частично недостоверным.

22 ноября Telegram-канал «Сердитая Чувашия» написал о бытовых проблемах, с которыми столкнулись украинские беженцы в Новочебоксарске. Уточнялось, что люди живут в пункте временного размещения на базе санатория «Салампи» без тепла и горячей воды.

Местный портал «Pro город» попробовал связаться с беженцами, однако никто из них на контакт не пошел. «22 ноября корреспондент прибыл в санаторий "Салампи". Со слов людей, которые там лечатся по путевке, проблема действительно была. Ее устранили до начала текущей недели», — говорится в заметке.

Проблемы с водой и отоплением подтвердила администрация санатория. В разговоре с журналистом «Pro город» представитель учреждения указал, что это произошло из-за коммунальной аварии. «Сейчас в санатории есть и холодная, и горячая вода. Отопление тоже есть. Уровень тепла от батарей будет повышен в ближайшее время. Также отмечено, что 22 ноября к ним приезжали сотрудники администрации с проверкой», — сообщил корреспондент.

Информация об отсутствии отопления и водопроводной воды в пункте временного размещения беженцев в Новочебоксарске почти не распространилась в СМИ, однако об этом активно писали в соцсетях. Среди опубликовавших эту новость — сообщества «Новгород», «Новости Чебоксар сегодня, происшествия» и «Про город Чебоксары».