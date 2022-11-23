Российский посол усомнился в обострении конфликта на Украине

Посол РФ в Великобритании Келин усомнился в обострении конфликта на Украине

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин усомнился, что обострение конфликта на Украине произойдет в ближайшие недели. Об этом он рассказал телеканалу BBC.

«Я не ожидаю серьезных событий [на фронтах] в ближайшие дни и недели», — отметил российский посол. По его мнению, сейчас ситуация кажется более стабильной, что позволяет российским силам перегруппироваться.

Дипломат также указал на необходимость завершить «конфликт, который начался не сейчас, не в феврале, а еще несколько лет назад — в 2014 году». «Таких намерений нет. Ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено», — сказал Келин.

Ранее сообщалось, что среди сторонников Украины на Западе возник раскол по поводу того, должен ли Киев сесть за мирные переговоры с Россией. Некоторые американские политические и военные чиновники задаются вопросом о возможности завершения конфликта путем дипломатических переговоров.