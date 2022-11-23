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23:16, 23 ноября 2022Экономика

Трейдерам предрекли миллиардные убытки в случае введения потолка цен

Financial Times: потолок цен на газ в ЕС может принести трейдерам убытки в $33 млрд

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Трейдерам предрекли дополнительные убытки в размере 33 миллиарда долларов в случае, если страны Евросоюза (ЕС) договорятся о введении потолка цен на газ. Такой прогноз дала газета Financial Times, со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Издание отмечает, что в случае реализации плана Брюсселя по лимиту цен на ключевом европейском газовом хабе, энерготрейдерам придется дополнительно выплатить 33 млрд долларов в виде маржинальных платежей. В частности, производители и трейдеры, которые полагаются на голландский газовый хаб TTF, могут столкнуться с 80-процентным ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок.

ICE предупредила, что подобное развитие событий может «дестабилизировать рынок».

Ранее Financial Times сообщала, что предложенный Еврокомиссией (ЕК) потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) вряд ли будет принят. Им оказались недовольны многие страны ЕС, поддерживающие ограничение стоимости топлива.

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Марина Совина
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