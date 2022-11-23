Полуголый мужчина залез в здание колледжа на юге Москвы

Полуголый мужчина разбил окно и залез в здание колледжа на юге Москвы, его задержали

Кадр: группа « Главное управление Росгвардии по г.Москве » во «ВКонтакте»

Полуголый пьяный мужчина разбил окно и залез в здание колледжа, расположенное во 2-м Тульском переулке на юге Москвы, позже его задержали. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Из учебного заведения в ночное время поступил сигнал «тревога». Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что полуобнаженный мужчина разбил окно и проник внутрь.

В колледже мужчина бегал по коридору, нецензурно выражался и угрожал охраннику. При задержании он оказал сопротивление.

Хулиганом оказался гражданин Белоруссии. Причины своего поступка он внятно объяснить не сумел. «Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции», — отметили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Москвы решил перерезать трос, на котором висел промышленный альпинист, ремонтирующий фасад жилого многоэтажного дома.

Рабочего успели предупредить коллеги, которые заметили действия жильца дома. Мужчина поднялся на крышу дома, а позже выбрался в подъезд.