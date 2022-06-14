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Пьяный россиянин принял промышленного альпиниста за вора и решил его скинуть

Пьяный москвич попытался перерезать трос промышленного альпиниста во время его работы

Фото: Brook Anderson / Unsplash

Пьяный житель Москвы решил перерезать трос, на котором висел промышленный альпинист, ремонтирующий фасад жилого многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Оказалось, что нетрезвый россиянин принял 24-летнего рабочего за вора, который хочет ворваться к нему в квартиру. Он высунулся из окна и начал разрезать трос. Парня успели предупредить коллеги, которые заметили действия жильца дома. Рабочий успел подняться на крышу дома, откуда он уже выбрался в подъезд.

К мужчине позднее приехали полицейские, однако он встретил их с ножом в руках, начал угрожать расправой и материться. В отношении москвича уже возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в бурятском селе Сотниково пьяный местный житель запер бывшую жену с двумя детьми в доме и попытался заживо их сжечь. По словам женщины, ее муж даже не думал скрываться и со смехом наблюдал за пожаром.

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Никита Абрамов
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