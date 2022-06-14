Пьяный россиянин принял промышленного альпиниста за вора и решил его скинуть

Пьяный москвич попытался перерезать трос промышленного альпиниста во время его работы

Пьяный житель Москвы решил перерезать трос, на котором висел промышленный альпинист, ремонтирующий фасад жилого многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Оказалось, что нетрезвый россиянин принял 24-летнего рабочего за вора, который хочет ворваться к нему в квартиру. Он высунулся из окна и начал разрезать трос. Парня успели предупредить коллеги, которые заметили действия жильца дома. Рабочий успел подняться на крышу дома, откуда он уже выбрался в подъезд.

К мужчине позднее приехали полицейские, однако он встретил их с ножом в руках, начал угрожать расправой и материться. В отношении москвича уже возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в бурятском селе Сотниково пьяный местный житель запер бывшую жену с двумя детьми в доме и попытался заживо их сжечь. По словам женщины, ее муж даже не думал скрываться и со смехом наблюдал за пожаром.