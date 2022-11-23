«Роснефть» оценила экономический эффект от реализации программы энергосбережения

В «Роснефти» оценили экономический эффект от реализации программы энергосбережения

Объем топливно-энергетических ресурсов, сэкономленных НК «Роснефть» в рамках реализации программы энергосбережения в 2021 году, составил 372 тысячи тонн условного топлива или свыше 5,6 миллиарда рублей. Данный объем эквивалентен добыче 460 тысяч тонн нефти и сравним с годовым потреблением электроэнергии города с населением около 300 тысяч человек.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть 2030». В 2021 году общее энергопотребление компании составило около 569 миллионов гигаджоулей. Дочерние предприятия «Роснефти» на системной основе реализуют мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.

Всего в 2021 году предприятия «Роснефти» выполнили более 55 тыс. энергосберегающих мероприятий. В частности, были оптимизированы режимы работы технологических объектов, внедрено современное оборудование, а также энергоэффективные технологии в нефтедобыче и нефтепереработке.

По результатам 2021 года «Роснефть» подвела итоги рейтинга Системы энергетического менеджмента, повышения энергетической эффективности и энергосбережения. Рейтинг проводится для мотивации дочерних предприятий компании к повышению энергоэффективности и энергосбережению.

Победителями рейтинга по энергетической эффективности стали:

нефтегазодобывающие предприятия: 1 место — ООО «РН-Ванкор»; 2 место — АО «Самаранефтегаз»; 3 место — ООО «РН-Пурнефтегаз».

Нефтеперерабатывающие предприятия: 1 место — АО «Новокуйбышевский НПЗ»; 2 место — АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»; 3 место — ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок».

Критерии оценки учитывали уровень эффективности процессов энергетического менеджмента, в том числе степень вовлеченности профильных служб предприятия в повышение энергоэффективности; полноту и качество выполнения мероприятий программы энергосбережения.

Оценка проводилась специализированным корпоративным центром по энергосбережению АО СПНУ «Роснефть-Термнефть» и была сформирована по итогам проверки показателей Системы энергетического менеджмента и повышения энергетической эффективности эксплуатации технологических процессов и энергоемкого оборудования.

