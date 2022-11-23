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13:49, 23 ноября 2022Россия

19-летний российский стрелок погиб при повторной отправке на Украину

Стрелок из Забайкалья Муратов погиб при повторной отправке в зону спецоперации на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Администрация села Сбега

Уроженец села Сбега Могочинского района Забайкальского края Кирилл Муратов погиб на Украине во время своего повторного возращение на специальную военную операцию (СВО). Смерть россиянина подтвердил глава села порталу CHITA.RU.

Первый раз 19-летний юноша отправился на Украину в июне. Первые три месяца он служил оператором-наводчиком БМП, участвовал в боях.

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В октябре Муратов получил отпуск на 10 дней для поездки домой. За это время молодой человек посетил родное село и школу, где делился своими впечатлениями. 21 октября его отправили в зону боевых действий в Донецкую народную республику в роли стрелка-пулеметчика. О его гибели стало известно 29 октября.

Жителя Забайкалья посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее сообщалось о гибели на Украине рядового контрактника из Башкирии Константина Шляпникова. 21-летнего молодого человека похоронили в родном селе в Пермском крае.

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Анна Щербакова
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