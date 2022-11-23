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20:40, 23 ноября 2022Силовые структуры

Угрожавшего ножом маленьким дочерям и полицейскому россиянина арестовали

В Вологде арестовали мужчину, угрожавшего расправой жене, маленьким дочерям и полицейскому

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Вологде арестовали 37-летнего местного жителя за угрозы расправой жене, двухлетней и шестилетним дочерям, и полицейскому. Об этом в среду, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 20 ноября пьяный фигурант стал пугать супругу, что зарежет их маленьких детей. Тогда женщина вызвала правоохранителей. После этого мужчина взял нож и направил его на супругу и на сотрудника МВД. Полицейские обезвредили подозреваемого и защитили членов его семьи.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Известно, что ранее россиянин был судим за преступления против собственности.

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Екатерина Власова
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