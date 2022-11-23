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13:25, 23 ноября 2022Россия

В российском регионе в первоклассника попала прилетевшая с полигона пуля

«Открытый Белгород» сообщил, что 7-летний мальчик пострадал от прилетевшей с полигона пули

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

В Белгородской области семилетний мальчик пострадал от тренировочной пули, прилетевшей с полигона. Об этом сообщает портал «Открытый Белгород».

По сведениям издания, все произошло в селе Федосеевка Старооскольского района. Там посреди населенного пункта в российском регионе разместили тренировочный полигон. Первоклассник шел домой после занятий, и, когда он проходил мимо, в него попала пуля.

Школьник рассказал обо всем матери, его сразу же отвезли в больницу. Медики диагностировали у ребенка ушиб.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка пострадала после обстрела «Градов» в белгородском городе Шебекино. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что пострадавшую выписали домой.

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Анна Щербакова
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