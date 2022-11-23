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11:30, 23 ноября 2022Экономика

В России предсказали падение продаж одного типа автомобилей

ГТЛК: по итогам года продажи грузовиков в России упадут на 25 процентов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам 2022 года продажи грузовиков упадут в России на 25 процентов из-за сложностей с поставками иностранных комплектующих для этого типа автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).

Кроме того, по прогнозам аналитиков, продажи автобусов в стране сократятся на 10 процентов. В этом случае падение будет не таким резким, поскольку в этом случае нет такой сильной зависимости от зарубежных комплектующих. При этом ожидается незначительное увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом — на один процент.

В конце июля стало известно, что на фоне остановок поставок из Европы китайские грузовики на российском рынке обошли по продажам отечественные марки — 44 процента против 43 процентов.

В абсолютных числах рынок за январь-июнь сократился на 18,8 процента, то есть сегмент продаж грузовиков значительно стагнирует. Участники рынка ждут, что в перспективе китайские компании не просто заменят западных производителей по объемам, но и отнимут часть рынка у российских марок.

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Платон Щукин
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