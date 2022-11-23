Британия впервые поставит Украине вертолеты

Глава Минобороны Британии Уоллес объявил о передаче Украине вертолетов Sea Kings

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о передаче вертолетов Украине в рамках военной помощи. Лондон впервые с начала специальной военной операции решился передать Киеву пилотируемый летательный аппарат. Об этом пишет «Би-би-си».

Украине поставят три снятых с вооружения британских военных вертолета Sea Kings. По информации издания, первый вертолет уже прибыл на территорию республики. За последние шесть недель украинские военные прошли обучение в Британии по управлению вертолетами и их обслуживанию.

Sea King ранее использовался Королевскими военно-воздушными силами и Королевским военно-морским флотом, последний вертолет был списан ВМС в 2018 году. Sea King был в первую очередь разработан для выполнения противолодочных задач.

Ранее Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Отмечалось, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска в два раза выше, чем у предыдущей серии ракет. Количество переданных Украине ракет Brimstone-2 не раскрывается. Полгода назад Британия передала Украине самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля» Brimstone-1.