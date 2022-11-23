Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 23 ноября 2022Россия

Один из московских центров госуслуг открылся после капремонта

Заммэра Москвы Ракова объявила об открытии обновленного центра госуслуг Ивановское

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве после капитального ремонта открылся районный центр госуслуг Ивановское. Теперь он стал еще удобнее для москвичей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Он стал просторнее и светлее за счет грамотного подхода к организации пространства, соотношения корпоративных цветов в интерьере и мебели. Здесь посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами», — отметила вице-мэр.

Кроме того, по словам Раковой, в обновленном центре госуслуг втрое увеличилось количество компьютеров, появился кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке, а также открылся мини-кафетерий. Теперь посетителям МФЦ доступны шесть компьютеров. Также в офисе можно сделать фото на документы, снять копию и оплатить госпошлины.

Помимо стандартных услуг, в центре Ивановское есть зона обмена книгами. В ней любой желающий может оставить свою книгу и взять понравившуюся, а также ознакомиться с афишей городских мероприятий.

Центр госуслуг Ивановское работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ракова добавила, что в 2022 году в Москвы открыли уже 12 центров госуслуг. Это были и переезды в другие помещения, и создание новых офисов. До конца декабря московские власти планируют открыть еще один обновленный офис — в Печатниках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Инга Разумовская
Обсудить
Последние новости
Нидерланды пообещали обнародовать новые результаты расследования по делу MH17
В Петербурге БТР врезался в автобус и попал на видео
Нурмагомедов рассказал о сожалении из-за несостоявшихся боев
В столице началась серийная сборка автомобилей «Москвич»
Сын российского министра съел сырое мясо на видео и грозил одноклассникам
Введение потолка цен допустили на все товары из России
МАГАТЭ обсудило с «Росатомом» создание защитной зоны вокруг ЗАЭС
Водитель дома на колесах пытался пересечь кишащую крокодилами реку и застрял
Российская сиделка избила ногами 95-летнюю пенсионерку
Россиянка попыталась совершить суицид после ссоры с выдуманным другом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.