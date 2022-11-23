Один из московских центров госуслуг открылся после капремонта

Заммэра Москвы Ракова объявила об открытии обновленного центра госуслуг Ивановское

В Москве после капитального ремонта открылся районный центр госуслуг Ивановское. Теперь он стал еще удобнее для москвичей. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Он стал просторнее и светлее за счет грамотного подхода к организации пространства, соотношения корпоративных цветов в интерьере и мебели. Здесь посетители могут с комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами», — отметила вице-мэр.

Кроме того, по словам Раковой, в обновленном центре госуслуг втрое увеличилось количество компьютеров, появился кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке, а также открылся мини-кафетерий. Теперь посетителям МФЦ доступны шесть компьютеров. Также в офисе можно сделать фото на документы, снять копию и оплатить госпошлины.

Помимо стандартных услуг, в центре Ивановское есть зона обмена книгами. В ней любой желающий может оставить свою книгу и взять понравившуюся, а также ознакомиться с афишей городских мероприятий.

Центр госуслуг Ивановское работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ракова добавила, что в 2022 году в Москвы открыли уже 12 центров госуслуг. Это были и переезды в другие помещения, и создание новых офисов. До конца декабря московские власти планируют открыть еще один обновленный офис — в Печатниках.