На Алтае нашли «мини-Чукотку»

На Алтае нашли природную зону, напоминающую ландшафт Чукотки

На юге Республики Алтай нашли природную зону, напоминающую ландшафты Чукотки. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков, передает Altapress.

«Алтайский заповедник — классический горно-таежный. Если вы находитесь в районе Телецкого озера, то видите тайгу, но если вы окажетесь в южной части заповедника — в районе озера Джулукуль, то это абсолютно высокогорная тундра или тундростепь. Она очень похожа на Чукотку. То есть, если захотите посмотреть Чукотку, то можете сделать это на юге Республики Алтай и Алтайского заповедника», — объяснил он.

Калмыков добавил, что в такие места можно попасть в составе экспедиций, в том числе туристических, которые организует сам заповедник. Без разрешения территорию посещать запрещено.

В районе озера Джулукуль также находится так называемая «мамонтовая степь», в которой обитали мамонты.

Ранее сообщалось, что сотрудники Алтайского заповедника за 27 дней преодолели на лыжах почти 400 километров, чтобы провести зимний учет животных в удаленных урочищах. Маршрут пролегал от берегов Телецкого озера до восточной границы Алтайского заповедника, совпадающей с границей между республиками Алтай и Тыва. Они провели обслуживание шести автоматических фотокамер, получили 20 326 снимков, и встретили пересечения следов 16 видов животных