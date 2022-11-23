Свадебный наряд Мэрилин Монро продадут за 120 миллионов рублей

TMZ: костюм со свадьбы Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио продадут за 120 миллионов рублей

Свадебный наряд американской актрисы и певицы Мэрилин Монро продадут за миллионы рублей. Об этом сообщает издание TMZ.

Речь идет о костюме-двойке темно-коричневого цвета из юбки и куртки с белым меховым воротником. В этом наряде знаменитость вышла замуж за бейсболиста Джо Ди Маджио в январе 1954 года. Отмечается, что артистка купила костюм в универмаге Macy’s, расположенном на Манхэттене в Нью-Йорке, а потом подарила его теще своего личного фотографа Милтона Грина.

Известно, что лот предложат к покупке участникам аукциона на платформе Gotta Have Rock and Roll. Первоначальная стоимость наряда составляет 1,5 миллиона долларов (90 миллионов рублей). Однако организаторы торгов планируют выручить за него большую сумму, не менее 2 миллионов долларов (около 120 миллионов рублей).

В ноябре 2016 году на аукционе в Лос-Анджелесе продали часы Blancpain Cocktail Watch, которые ранее принадлежали Мэрилин Монро, за 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

