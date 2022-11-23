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14:28, 23 ноября 2022Моя страна

В Рязанской области появится Музей казачества

В селе Кораблино Рязанской области откроется Музей казачества

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Рязанской области в ближайшее время откроется Музей казачества. Об этом сообщается на странице регионального отделения Поискового движения России, которое занимается увековечением памяти погибших при защите Отечества, во «ВКонтакте».

Учреждение появится в селе Кораблино Рязанского района области. Дата открытия музея не уточняется. Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по размещению экспонатов. Так, уже запланированы экспозиции, посвященные истории казачества и битве на Листани в 1444 году. В данном сражении участвовало войско великого князя Василия II, подкрепленное мордвой и рязанскими казаками, и татарское войско ордынского царевича Мустафы. Битва является первым упоминанием казачества в русских письменных источниках. В частности, слово «казак» впервые было упомянуто в Никоновской летописи, русском летописном своде XVI века.

Также в экспозиции будущего Музея казачества войдут экспонаты с полей сражений Великой Отечественной войны. «[Учреждению] были переданы предметы снаряжения и вооружения кавалеристов, найденные во время проведения археологических раскопок на местах боевых действий 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта в Холм-Жирковском районе Смоленской области», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что в частях именного этого соединения служило много рязанцев.

Ранее сообщалось, что в Калуге открылся музейно-выставочный центр «Сергиев Скит» в историческом здании на территории скита — водонапорной башне. В рамках экспозиции представят более 300 предметов, документов и фотографий. Скит был основан в 1906 году в память о Великом Князе и генерал-губернаторе Москвы Сергее Александровиче.

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Варвара Кошечкина
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