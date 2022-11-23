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12:26, 23 ноября 2022Экономика

Власти захотели разрешить использование налички в расчетах за импорт и экспорт

«Ъ»: Минфин хочет разрешить использование налички в расчетах за импорт и экспорт

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Минфин России разработал правила расчетов наличностью между резидентами и нерезидентами. Согласно проекту, первым власти хотят разрешить без ограничений получать валюту и рубли от нерезидентов в расчетах за экспорт и возвращать авансы по несостоявшимся импортным сделкам, пишет «Коммерсантъ».

Полученную наличку резидент может использовать для взаиморасчетов с зарубежными контрагентами без зачисления на банковские счета. Адвокат, партнер NSP Илья Рачков рассказал, что пока российский покупатель должен оплатить товары (работы, услуги) иностранному поставщику со своего счета в российском банке.

«Поправки необходимы, так как иначе возможности российских покупателей товаров у заграничных поставщиков сильно ограничены: то российские лица не могут отправить деньги иностранцам, то иностранцы — принять. Ситуацию осложняют банки-корреспонденты»,— говорит он.

Из-за санкций потери 20 ключевых российских отраслей несырьевого неэнергетического экспорта составят 25,7 миллиарда долларов в 2022 году. Показатель сократится на 19 процентов относительно объемов 2021 года. Эксперты отмечают, что для восстановления поставок необходимо развитие транспортно-логистической инфраструктуры, создание нового механизма деловых расчетов, а также содействие со стороны властей в выходе на новые экспортные рынки.

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Платон Щукин
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