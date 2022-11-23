Расчет Германии на быстрое поражение Украины объяснили

Политолог Топорнин объяснил расчет ФРГ о быстрой сдаче Украины неверными оценками ситуации

Германия допускала быстрое поражение Украины в конфликте с Россией еще до начала специальной военной операции из-за неверных оценок ситуации. Так позицию Берлина в разговоре с «Лентой.ру» объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Позиция Германии

О мнении немецких властей стало известно из интервью экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона телеканалу CNN Portugal. «Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, то случится катастрофа, поэтому лучше побыстрее со всем закончить, а Украине — сдаться», — рассказал политик.

По мнению Топорнина, такой подход сложился из-за множества оценок вероятного развития ситуации в зоне боевых действий.

«То, что Борис Джонсон высказал, — не знаю, насколько такой разговор имел место. Но даже если имел место, наверное, такие оценки существовали в немецком военном ведомстве, когда они анализировали состояние и боеспособность российской и украинской армий. Но тогда никто не оказывал Украине прямую военную помощь, потому что существовало мнение, что не начнется никакая военная операция. Много раз об этом говорил министр [иностранных дел России Сергей] Лавров, министр обороны [Сергей] Шойгу, да и сам президент [России Владимир] Путин высказывался, что Россия не планирует начинать каких-либо военных действий на территории Украины. Возможно, эти слова убаюкали западных лидеров, в том числе Олафа Шольца», — объяснил он.

Что поменялось?

В своем интервью Джонсон отметил, что позиция неназванных немецких политиков объяснялась «вескими экономическими причинами». Однако после начала военных действий их мнение изменилось, считает Николай Топорнин.

Были оценки, что российская армия мощнее украинской, и если операция начнется, то вопрос времени, когда капитулирует Украина. Они были уверены, что такая операция не начнется Николай Топорнин политолог

«[Когда началась спецоперация], было принято коллективное решение западных стран оказывать поддержку Украине всеми возможными способами — и деньгами, и вооружением, и поставками инфраструктурных вещей. Изменилась ситуация: когда мирная обстановка в Европе, можно рассуждать. Мы тоже рассуждали о том, кто и что может сделать, где какие базы находятся. Это обычная ситуация, когда есть противостояние, и военные обязаны делать расклады и расчеты того, что может случиться. Но когда военные действия начались, ситуация поменялась, Германия вошла в пул государств, которые поддерживают Украину. Теперь совсем другие оценки и другие мнения», — заключил политолог.

Джонсон в интервью добавил, что Франция, в свою очередь, до начала боевых действий считала, что конфликт не перерастет в открытое военное противостояние. Он также раскритиковал итальянское правительство, которое на тот момент возглавлял премьер Марио Драги, из-за отказа поддержать позицию других государств в связи с зависимостью от российских углеводородов.