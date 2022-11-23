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07:52, 23 ноября 2022Мир

Джонсон рассказал о предложении Германии к Украине сдаться

Джонсон заявил, что Германия до начала российской спецоперации предлагала Украине сдаться
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN Portugal рассказал, что партнеры Украины по-разному отреагировали на начало Россией специальной военной операции (СВО). Он отметил, что власти Германии еще до начала военных действий предложили Киеву сдаться и не продолжать конфликт.

Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, то случится катастрофа, поэтому лучше побыстрее со всем закончить, а Украине — сдаться

Борис Джонсон бывший премьер-министр Великобритании

Джонсон добавил, что Франция, в свою очередь, до начала боевых действий считала, что конфликт не перерастет в открытое военное противостояние. Он также выступил с критикой в адрес итальянского правительства, которое на тот момент возглавлял Марио Драги, из-за того, что оно отказалось поддержать позицию других государств в связи с зависимостью от российских углеводородов.

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Роль Украины

Обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что реакция стран Запада на падение украинской ракеты в Польше, а также последовавшие за этим комментарии властей Украины доказывают, что Киеву простят все что угодно, кроме самостоятельных переговоров с Москвой.

Он отметил, что, несмотря на множество неизвестных переменных, в первые часы после падения ракет украинский президент Владимир Зеленский сразу обвинил в произошедшем Россию. Он «ухватился за возможность выпросить больше помощи» у западных партнеров, уверен журналист. Кроме того, глава государства потребовал применения пятой статьи устава НАТО.

При этом сербское издание «Политика» выступило с обвинениями в адрес США из-за их намерений пожертвовать Украиной для выхода к границам России. По мнению автора статьи, у Вашингтона всегда имелись планы закрепить свое доминирование в Европе, и для этого американцам понадобился украинский конфликт.

США готовы развалить Украину, понимая, что им недостает сил, чтобы взять под полный контроль всю территорию этого второго по величине европейского государства

издание «Политика»

Обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол подчеркнул, что американские власти стали чаще критиковать действия Зеленского. Он считает, что когда истерия вокруг конфликта на Украине закончится, большинство американцев поймут, что ситуация обернулась абсолютным фиаско.

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Военная помощь Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если украинцы не устали от продолжающегося конфликта, то у стран Евросоюза нет ни морального, ни политического права уставать. Он призвал Запад отбросить сомнения и усталость для того, чтобы в кротчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийский санкций.

Французская газета Le Monde, в свою очередь, сообщила, что арсеналы стран Запада стремительно истощаются из-за постоянных отправок Киеву вооружений и боеприпасов. Отмечается, что у поставщиков военной помощи Украине возникла острая необходимость пополнить свои запасы оружия, иначе они потеряют возможность поддерживать Киев.

На фоне этого глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт рассказала, что страна находится «на абсолютной границе в плане того, что она может отдать» третьим странам. По ее словам, ей приходится отклонять ряд просьб о военной помощи от разных государств, поскольку у ФРГ недостаточно ресурсов, чтобы им помочь.

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Марина Совина
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