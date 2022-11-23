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02:31, 23 ноября 2022Интернет и СМИ

США обвинили в намерении пожертвовать Украиной для выхода к границам России

«Политика»: США готовы пожертвовать Украиной, чтобы выйти к границам России

Фото: Unsplash.com

Сербское издание «Политика» обвинило США в намерении пожертвовать Украиной для выхода к границам России. Автор статьи отмечает, что у Вашингтона всегда были планы закрепить свое доминирование в Европе, и для этого им понадобился украинский конфликт.

«США готовы развалить Украину, понимая, что им недостает сил, чтобы взять под полный контроль всю территорию этого второго по величине европейского государства», — говорится в материале.

Отмечается, что Вашингтон в достижении своих планов признает любые средства кроме непосредственного конфликта с Россией.

Ранее американский обозреватель Джонатан Тобин осудил президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена за нежелание решать конфликт на Украине. Он также напомнил, что американский лидер планировал поддерживать Украину до победы Киева и помогать стране вернуть все территории.

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Марина Совина
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