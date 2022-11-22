В США осудили Зеленского и Байдена за нежелание решать конфликт на Украине
Американский обозреватель Джонатан Тобин осудил президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена за нежелание решать конфликт на Украине. Свое мнение он выразил в материале для Newsweek.
Автор раскритиковал Зеленского и Байдена за нежелание способствовать разрешению украинского кризиса. Аналитик также напомнил, что американский лидер планировал поддерживать Украину до победы Киева и помочь вернуть ей все территории.
Тобин выразил надежду, что после инцидента с ракетами в Польше республиканцы убедят своих коллег переосмыслить стремление продолжать конфликт.
«Необходима более рациональная американская политика в отношении Украины. Такой подход будет направлен на устранение вероятности конфликта с ядерной державой, которая не представляет обычной угрозы для Европы», — высказался обозреватель.