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17:27, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

В США осудили Зеленского и Байдена за нежелание решать конфликт на Украине

Автор Newsweek Тобин осудил Зеленского и Байдена за нежелание решать конфликт на Украине

Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Американский обозреватель Джонатан Тобин осудил президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена за нежелание решать конфликт на Украине. Свое мнение он выразил в материале для Newsweek.

Автор раскритиковал Зеленского и Байдена за нежелание способствовать разрешению украинского кризиса. Аналитик также напомнил, что американский лидер планировал поддерживать Украину до победы Киева и помочь вернуть ей все территории.

Тобин выразил надежду, что после инцидента с ракетами в Польше республиканцы убедят своих коллег переосмыслить стремление продолжать конфликт.

«Необходима более рациональная американская политика в отношении Украины. Такой подход будет направлен на устранение вероятности конфликта с ядерной державой, которая не представляет обычной угрозы для Европы», — высказался обозреватель.

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Олег Давыдов
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