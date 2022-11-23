Журналист TAC Девлин: Запад не простит Украине самостоятельных переговоров с Россией

Реакция западных стран на падение украинской ракеты в Польше, а также последовавшие за этим комментарии властей Украины доказывают, что Киеву простят все, кроме самостоятельных переговоров с Москвой, заявил обозреватель The American Conservative (TAC) Брэдли Девлин.

По словам автора, несмотря на множество неизвестных переменных, в первые часы после падения ракет украинский президент Владимир Зеленский сразу обвинил в произошедшем Россию. Он «ухватился за возможность выпросить больше помощи» у западных партнеров, уверен журналист. Кроме того, глава государства потребовал применения пятой статьи устава НАТО.

Опасность того, что этот конфликт может выйти из-под контроля и перерасти либо в третью мировую, либо в ядерную войну, никоим образом не сдержала Зеленского Брэдли Девлин обозреватель The American Conservative

Позже стало известно, что ракета, из-за которой погибли двое граждан Польши, была украинской, уточнил журналист. Варшава, несмотря на это, заявила, что не откажется от помощи Киеву. Генсек НАТО Йенс Столтенберг «едва не вывернулся наизнанку, чтобы оправдать этот инцидент», объяснил обозреватель. Журналист считает, что Запад готов простить Киеву все, кроме одного пункта.

Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем Брэдли Девлин обозреватель The American Conservative

Переговоры России и Украины

Белый дом 18 ноября заявил, что не толкает Зеленского к переговорам с Россией. По данным американских властей, решение о готовности к этому процессу примет Киев. Многие в Пентагоне разделяют мнение о том, что возможности для диалога сторон откроются зимой.

29 марта прошли последние очные переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахче в Стамбуле

17 ноября Киев сообщил, что получил сигналы от союзников о желании Кремля проводить прямые переговоры. Новыми требованиями Зеленского для мирных переговоров стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской атомной электростанции (АЭС), ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму Владимир Зеленский президент Украины

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что у украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются. Он также отметил, что киевские власти фактически принимают закон, который запрещает вести какой бы то ни было диалог.

Действительно, у украинских визави семь пятниц на неделе. То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что хотят переговоры, но публичные Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Падение ракеты в Польше

15 ноября две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Польское радио ZET со ссылкой на источники сообщило, что в результате погибли два человека

Польский президент Анджей Дуда признал, что упавшая на территории страны ракета с высокой долей вероятности принадлежала системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. В Североатлантическом альянсе подтвердили, что по предварительным данным, ракета действительно принадлежит Киеву.

Скорее всего, это ракета украинских ПВО, однако основной посыл в том, что в конечном итоге ответственность несет Россия, так как этого бы не произошло, если бы она не начала жестокую и агрессивную войну против Украины Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Несмотря на данные об использовании украинских систем ПВО вблизи места падения ракеты, Киев решил обвинить во всем Москву.

Российская сторона отвергла причастность Вооруженных сил (ВС) РФ к этому инциденту.