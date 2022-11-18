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19:57, 18 ноября 2022Мир

США высказались о роли Белого дома в переговорах России и Украины

Белый дом заявил, что США не толкают президента Украины Зеленского к переговорам с Россией

Фото: Shutterstock

США не толкают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Заявление Белого дома публикует РИА Новости.

По данным американских властей, решение о готовности к переговорам примет Киев. В Белом доме при этом подчеркнули, что дипломатия по Украине и открытые каналы связи с Россией нужны.

Ранее газете Politico со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что Госдеп США готовит почву для переговоров России и Украины, которые могут состояться в будущем. Издание подчеркнуло, что в Вашингтоне есть разногласия по поводу необходимости подобных шагов. В то же время многие в Пентагоне разделяют мнение о том, что возможности переговоров Москвы и Киева откроются зимой.

Накануне президент Украины сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Украинский лидер в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. В связи с этим он выдвинул ряд условий. Новыми требованиями Зеленского стали восстановление радиационной безопасности на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

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Варвара Кошечкина
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