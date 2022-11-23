В США рассказали о желании Запада помешать Украине вести прямые переговоры с РФ

Обозреватель TAC Девлин: Запад простит Украине все, кроме самостоятельных переговоров с РФ

Реакция Запада на инцидент с падением украинской ракеты в Польше и комментарий украинского президента Владимира Зеленского показали, что Киеву готовы простить абсолютно все, кроме самостоятельных переговоров с Москвой, пишет обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Брэдли Девлин.

По его словам, в первые же минуты после падения ракет украинский лидер «ухватился за возможность выпросить больше помощи» у партнеров. Он потребовал применения пятой статьи устава НАТО. Журналист указал на то, что конфликт мог перерасти либо в третью мировую, либо в ядерную войну, но Киев это не интересовало.

Когда выяснилось, что ракета, из-за которой погибли двое граждан Польши, была украинской, Варшава не стала пересматривать неограниченную помощь Киеву. Генсек НАТО Йенс Столтенберг «едва не вывернулся наизнанку, чтобы оправдать этот инцидент», уточнил обозреватель.

Эксперт рассказал о желании Запада помешать Украине вести прямые переговоры с РФ. Девлин считает, что США и европейские страны готовы простить Киеву все, кроме попыток самостоятельно вести переговоры с Москвой. «Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем», — подчеркнул он.

15 ноября две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Польское радио ZET со ссылкой на источники сообщило, что в результате погибли два человека.

