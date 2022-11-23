Пользователи «Одноклассников» смогут зарабатывать по-новому

Авторы в «Одноклассниках» смогут зарабатывать на своем контенте в ленте

«Одноклассники» представили новую программу монетизации — теперь авторы смогут зарабатывать на своем контенте в соцсети независимо от формата публикаций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что сумма вознаграждения не ограничена и растет пропорционально показам в ленте пользователей публикаций с фото, видео, лонгридами и другими типами контента. Чем активнее автор и его аудитория — тем больше денег он сможет заработать по новой программе.

Чтобы начать получать доход от своих публикаций, администратору группы необходимо подать заявку через специальную форму. Вывести все полученные деньги можно через личный кабинет сервиса AdvertCentrum. Комиссия зависит от способа вывода и составляет от трех до шести процентов. Подробные правила программы монетизации авторов доступны в справке.

Для участия в программе монетизации контента группа должна соответствовать нескольким критериям. Инструмент станет доступен администраторам групп, на которые подписано более тысячи человек, и ежемесячным ростом на 200 тысяч подписок. При этом важно, чтобы у группы была активная аудитория: более 50 процентов подписчиков должны взаимодействовать с ее контентом хотя бы один раз за месяц.

«В этом году мы начали активно работать с авторами контента: появилась команда по работе с блогерами и сообществами, мы запустили новый контентный сервис "Увлечения" и алгоритм "Молния", который дает стартовую аудиторию новым авторам. Следующий шаг — обеспечить авторов прозрачными возможностями для заработка в соцсети на своем контенте и тем самым дать новые возможности для работы над качеством контента. Благодаря невысокому порогу входа в 1000 подписчиков новая программа монетизации поможет как начинающим авторам на платформе, так и опытным администраторам групп», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям соцсети Сергей Томилов.

С помощью алгоритма «Молния» новые авторы в «Одноклассниках» смогут в короткие сроки присоединиться к программе. После запуска алгоритма поддержку за полгода получили 2500 новых авторов с качественным контентом, что позволило им в среднем за этот период собрать аудиторию в 1360 подписчиков.

