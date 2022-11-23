Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики

Глава Ростеха Чемезов: ОПК России меньше всего по

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС назвал сектор российской экономики, который меньше всего пострадал в результате западных санкций. По его словам, наименьший ущерб был причинен оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

«Нельзя отрицать, что уход западных компаний нанес серьезный удар. Меньше всего пострадал военно-промышленный комплекс, более всего — такие отрасли, как авиа- и автомобилестроение. Но для нас это не катастрофа, а окно возможностей», — заявил Чемезов.

В качестве примера он привел уход уход из России таких корпораций, как Boeing и Airbus, что позволило российским авиационным предприятиям впервые за многие годы занять российский рынок. Глава Ростеха также отметил, что благодаря санкциям, введенным в отношении России в 2014 году, страна оказалась готова к импортозамещению во многих сферах, когда против нее были введены новые ограничения в 2022 году.

Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран Евросоюза.