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03:24, 23 ноября 2022Экономика

Назван наименее пострадавший от западных санкций сектор экономики

Глава Ростеха Чемезов: ОПК России меньше всего по
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС назвал сектор российской экономики, который меньше всего пострадал в результате западных санкций. По его словам, наименьший ущерб был причинен оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

«Нельзя отрицать, что уход западных компаний нанес серьезный удар. Меньше всего пострадал военно-промышленный комплекс, более всего — такие отрасли, как авиа- и автомобилестроение. Но для нас это не катастрофа, а окно возможностей», — заявил Чемезов.

В качестве примера он привел уход уход из России таких корпораций, как Boeing и Airbus, что позволило российским авиационным предприятиям впервые за многие годы занять российский рынок. Глава Ростеха также отметил, что благодаря санкциям, введенным в отношении России в 2014 году, страна оказалась готова к импортозамещению во многих сферах, когда против нее были введены новые ограничения в 2022 году.

Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и несколько не имеющих выхода к морю стран Евросоюза.

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Марина Совина
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