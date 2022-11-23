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11:21, 23 ноября 2022Россия

Из горящего подмосковного хостела начали эвакуировать людей

Из горящего хостела в Солнечногорске эвакуировали более 300 человек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Из горящего хостела в Солнечногорске эвакуировали более 300 человек, есть угроза распространения огня на все здание. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного управления МЧС России.

В ведомстве пояснили, что большая часть людей — это постояльцы. Кроме того, самостоятельно покинули здание хостела шесть человек из персонала.

Кровля трехэтажного здания горит по всей площади. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

К тушению огня привлекли свыше 60 пожарных и 18 единиц техники.

О пожаре в Подмосковье стало известно 23 ноября. У хостела, расположенного в Солнечногорске, загорелась крыша. СМИ писали, что в подвале строения хранится около тонны дизельного топлива.

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Анна Щербакова
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