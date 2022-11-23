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10:36, 23 ноября 2022Россия

Мощный пожар в подмосковном хостеле сняли на видео

В подмосковном Солнечногорске площадь пожара в хостеле выросла до 1 тысячи кв. метров
СюжетПожар в Москве:

В подмосковном Солнечногорске загорелась крыша здания, в котором находится хостел. Видео мощного пожара публикует Telegram-канал «360».

На снятых очевидцами кадрах видно, что огонь практически полностью охватил крышу двухэтажного здания. По информации телеканала, в подвале строения хранится около тонны дизельного топлива.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. По данным МЧС, из здания эвакуировались 200 человек. Предварительно, никто не пострадал.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС агентству также заявили, что существует опасность распространения огня по всему зданию.

Ранее в Москве сильный пожар произошел на складе цветов в центре города. По информации федеральных агентств, в результате происшествия погибли семь человек. При этом Telegram-канал 112 сообщал о восьми погибших. Очевидцы сняли горящее здание на видео.

Константин Лысяков
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