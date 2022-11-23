Инспектор ДПС потребовал деньги за якобы поддельные права и попал под следствие

В Бурятии инспектор ДПС потребовал деньги за якобы поддельные права и был задержан ФСБ

В Бурятии старшему инспектору отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД предъявили обвинение в получении взятки, решается вопрос о его аресте. Об этом в среду, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 5 ноября 2022 года на одной из улиц Улан-Удэ полицейский остановил автомобиль и, желая получить взятку, во время проверки документов сообщил водителю, что его права — поддельные. Инспектор сказал, что вернет удостоверение только в том случае, если россиянин передаст ему 15 тысяч рублей. У мужчины не было с собой нужной суммы, поэтому фигурант отпустил его для сбора денег, оставив права у себя.

После этого водитель, зная, что его документы настоящие, обратился в правоохранительные органы. Спустя 17 дней он вновь встретился с инспектором и под контролем сотрудников ФСБ передал ему деньги. В этот момент стража порядка задержали с поличным.

23 сентября сообщалось, что инспектор ГИБДД украл у МВД гусеничный транспортер и получил срок.