Разработан способ нанодиагностики внематочной беременности

Small: разработан новый метод выявления внематочной беременности с помощью наночастиц

Исследовательская группа из Университета штата Орегон разработала новый способ диагностики внематочной беременности с помощью наночастиц. Результаты были опубликованы в журнале Small.

Внематочная беременность — явление, когда оплодотворенная яйцеклетка крепится не к слизистой оболочке матки, а к другому месту, например, к яичникам или маточным трубам. Впоследствии наступает острое состояние, которое несет угрозу жизни женщины.

Существующие методы выявления и лечения подобных состояний, такие как трансвагинальный ультразвук, применение метотрексата, который прекращает деление клеток и останавливает беременность, и хирургическое вмешательство, несут риск для здоровья пациенток вплоть до разрыва маточных труб, снижения фертильности или повышения вероятности следующей внематочной беременности.

В новой работе ученые применили инновационный способ диагностики подобных ситуаций в эксперименте на мышах. Для этого авторы создали новый тип светочувствительных наночастиц. Их вводили в организм подопытных внутривенно, а затем частицы накапливались в плаценте. После этого местоположение плаценты можно было вычислить при флуоресцентной и фотоакустической визуализации.

В случае нахождения плода в матке разработка не принесет никакого вреда будущему потомству. Если же плацента находится в фаллопиевой трубе или в другом неправильном месте, беременность может быть прервана воздействием ближнего инфракрасного света, который вызывает повышение температуры наночастиц выше 43 градусов Цельсия и нарушение функции плаценты под воздействием тепла.