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15:36, 23 ноября 2022Россия

Путин отвез Пашиняна на саммит ОДКБ на своем Aurus

Президент России Путин повез премьера Армении Пашиняна на саммит ОДКБ на своем Aurus

Президент России Владимир Путин поехал на саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с премьером Армении Николом Пашиняном на черном автомобиле Aurus. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

На записи с места событий видно, как российский лидер беседует с Пашиняном и указывает на стоящий перед ним автомобиль, после чего один из помощников открывает премьеру дверь. Сам Путин обходит машину сзади и садится с другой стороны.

На опубликованные кадры также попали припаркованные рядом с Aurus автомобили президентского кортежа.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине.

Варвара Кошечкина
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