В ОДКБ заявили о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине

Генсек ОДКБ Зась заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО ведет к эскалации конфликта

Повсеместная поддержка Украины со стороны НАТО ведет к эскалации конфликта. О последствиях действий Североатлантического альянса предупредил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, пишет ТАСС.

«Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств», — заявил генсек во время выступления на совместном заседании Совета глав МИД, министров обороны стран-участниц и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Зась также отметил, что приближение инфраструктуры НАТО к границам ОДКБ создает «дополнительные вызовы»

для организации.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал ОДКБ добиться признания ее значимости и того, чтобы с ней считались.