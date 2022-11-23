Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:55, 23 ноября 2022Бывший СССР

В ОДКБ заявили о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине

Генсек ОДКБ Зась заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО ведет к эскалации конфликта

Фото: Reuters

Повсеместная поддержка Украины со стороны НАТО ведет к эскалации конфликта. О последствиях действий Североатлантического альянса предупредил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, пишет ТАСС.

«Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств», — заявил генсек во время выступления на совместном заседании Совета глав МИД, министров обороны стран-участниц и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Зась также отметил, что приближение инфраструктуры НАТО к границам ОДКБ создает «дополнительные вызовы»
для организации.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал ОДКБ добиться признания ее значимости и того, чтобы с ней считались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Беспилотник НАТО кружил над Черным морем перед атакой дронов ВСУ на Севастополь
В Молдавии произошли массовые отключения электроэнергии
В Киевской и Винницкой областях Украины подтвердили удары по инфраструктуре
Джеймс Кэмерон рассказал о нежелании Ди Каприо участвовать в кастинге «Титаника»
Девушка сбросила 40 килограммов без отказа от любимых сладостей
Домохозяйка начала стирать чужое белье и стала миллионершей
На Украине составили расписание прилета российских ракет
Одна категория россиян получит право на дополнительные выходные
Ведущий радио «Комсомольская правда» нецензурно обругал сотрудницу в эфире
В США раскрыли задачи нового бомбардировщика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.