Марго Робби узнала о харассменте во время работы над фильмом «Скандал»

Марго Робби заявила, что узнала о харассменте во время работы над фильмом «Скандал»

Австралийская актриса Марго Робби рассказала, что узнала о том, что такое харассмент, во время работы над фильмом «Скандал». Ее слова передает Variety.

Робби объяснила, что согласилась на роль в картине, чтобы исследовать проблему сексуальных домогательств на работе. «Я поняла, что я — как человек, который уже закрепился в этой отрасли, финансово состоятельный и самодостаточный — не знала определения харассмента. Меня это шокировало», — рассказала она.

Актриса добавила, что ее ужаснуло, что она знала так мало об этой проблеме. Она заявила, что благодаря «Скандалу» поняла, что харассмент «процветает в серых зонах» соответствующих отраслей. «[Директор Fox News] Роджер Айлз или [продюсер] Харви Вайнштейн пользуются этими зонами», — отметила Робби.

Фильм «Скандал» (2019) рассказывает о сотрудницах телеканала Fox News, обвинивших генерального директора канала Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Режиссером выступил Джей Роуч.

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