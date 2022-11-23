Названы города с самым большим ростом цен на новостройки

«ЦИАН.Аналитика»: с начала 2022 года цены на новостройки сильнее всего выросли в Иркутске

С начала 2022 года стоимость квадратного метра на первичном рынке среди крупных российских городов сильнее всего выросла в Иркутске. Об этом со ссылкой на данные экспертов «ЦИАН.Аналитики» сообщил РБК.

С января нынешнего года «квадрат» в новостройках Иркутска в среднем подорожал на 43 процента, до 114,7 тысячи рублей. Второе место в списке городов с самым большим ростом цен на новое жилье заняли Набережные Челны с положительной динамикой в 39,6 процента, до 99,5 тысячи рублей. Третьим городом в рейтинге аналитики назвали Хабаровск, где средняя стоимость квадратного метра с начала года увеличилась на 36,3 процента, до 141,3 тысячи рублей. Четвертую и пятую позиции заняли Казань и Ставрополь с ростом параметра на 34,6 и 34,3 процента, до 182,5 и 90,8 тысячи рублей соответственно.

Москва заняла 32-ю строчку в списке. Средняя цена «квадрата» нового жилья в столице с начала года поднялась на 4,8 процента, до 320,1 тысячи рублей. Единственным городом, где с начала года наблюдалась отрицательная динамика, оказался Омск — там с января 2022-го квадратный метр в новостройках подешевел на 15,4 процента, до 101,4 тысячи рублей. В среднем среди всех локаций стоимость «квадрата» с января выросла 13 процентов, показатель оценили в 123,8 тысячи рублей.

По словам специалиста «ЦИАН.Аналитики» Елены Лапшиной, цены на жилье сильнее росли в более дешевых локациях, и поэтому зачастую именно они попали на более высокие позиции в списке. Она добавила, что в городах с более дорогой недвижимостью увеличить стоимость удается сложнее благодаря эффекту «высокой базы».

В ноябре стало известно о том, что по итогам октября квартиры в российских новостройках подешевели на 0,8 процента. По данным Сбербанка и сервиса «Домклик», падению цен поспособствовало снижение спроса на новостройки, связанное с ограничением субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками, в результате которого покупатели переключились на «вторичку» с более выгодными предложениями.