Перечислены необходимые для защиты Черноморской акватории меры
Защиту Черноморской акватории и лишение Киева инициативы в море необходимо обеспечить путем усиления контроля за передвижениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Днепру, а также контрдиверсионными мероприятиями в прибрежной полосе. Такие меры перечислил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии для Telegram-канале военкора Юрия Котенка.
Кроме того, Рожин призвал усилить удары по Херсону и Очакову и фильтрацию в районах на левом берегу Днепра.
По словам военного специалиста, рубеж по Днепру имеет для российских войск особое значение — его прорыв может иметь оперативно-стратегические последствия и повлиять на исход конфликта.
Ранее завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев посчитал, что реальных оснований и планов ВСУ атаковать Крым не видно, но теоретически есть возможность попытки наступления на полуостров весной 2023 года.