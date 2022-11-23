Перечислены необходимые для защиты Черноморской акватории меры

Эксперт Рожин: для защиты Черноморской акватории необходимо усилить контроль ВСУ у Днепра

Защиту Черноморской акватории и лишение Киева инициативы в море необходимо обеспечить путем усиления контроля за передвижениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Днепру, а также контрдиверсионными мероприятиями в прибрежной полосе. Такие меры перечислил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии для Telegram-канале военкора Юрия Котенка.

Кроме того, Рожин призвал усилить удары по Херсону и Очакову и фильтрацию в районах на левом берегу Днепра.

По словам военного специалиста, рубеж по Днепру имеет для российских войск особое значение — его прорыв может иметь оперативно-стратегические последствия и повлиять на исход конфликта.

Ранее завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев посчитал, что реальных оснований и планов ВСУ атаковать Крым не видно, но теоретически есть возможность попытки наступления на полуостров весной 2023 года.

