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13:42, 23 ноября 2022Россия

В Совфеде отреагировали на законопроект о запрете РПЦ на Украине

Сенатор Ковитиди заявила, что законопроект о запрете РПЦ на Украине означает конец страны

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Законопроект о запрете Русской православной церкви (РПЦ) на Украине, который внесли в Верховную раду, является началом конца страны. Такое мнение выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ее заявление приводит РИА Новости.

«Вот теперь все. Начало конца Украины ознаменовал внесенный в Верховную раду Украины проект закона "О запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в ее состав". Законопроект стал фатальной ошибкой Зеленского», — отреагировала член Совфеда.

По ее мнению, на протяжении нескольких лет на Украине на государственном уровне происходит борьба с православными людьми, которая заключается в обысках и выемках в монастырях и храмах, а также в возбуждении уголовных дел в отношении священнослужителей и разорении церквей.

Сенатор добавила, что представители русского мира должны объединиться для уничтожения общего врага. «Богоборничество никогда добром не заканчивалось, а вынесенная на государственный уровень на Украине борьба с Богом иссечет само государство», — заключила Ковитиди.

23 ноября стало известно, что в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны. По словам депутата украинского парламента Ирины Фриз, целью этого проекта является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка».

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Никита Абрамов
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