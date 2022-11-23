Российский подросток сел в машину без прав и сбил ребенка на переходе

В Тюмени подросток сел в машину без прав и сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тюмени 17-летний подросток без прав сел в машину родителей и сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы, вечером 22 ноября подросток без разрешения взял автомобиль и поехал кататься. На улице Мельникайте он наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Сведения о происшествии направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, в котором определят дальнейшие меры в отношении россиянина и его родителей.

Ранее сообщалось, что в Анапе восьмилетний ребенок угнал у отца микроавтобус и устроил ДТП. Сотрудники полиции доставили ребенка и его отца в отдел по делам несовершеннолетних.