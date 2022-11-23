Россиянина осудили на 19 лет за совращение восьми девочек

Под Астраханью 56-летнего мужчину осудили на 19 лет за 38 эпизодов совращения 8 девочек

В Астраханской области суд приговорил к 19 годам лишения свободы 56-летнего местного жителя за совращение восьми девочек в возрасте от 7 до 12 лет. Об этом в среду, 23 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным в 38 эпизодах по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с июня 2014-го по сентябрь 2021 года фигурант искал и приглашал к себе домой маленьких школьниц. Там он домогался их. Кроме того, россиянин приставал к одной из жертв на берегу ерика.

Известно, что заявление на осужденного написала мать одной из потерпевших.