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01:21, 23 ноября 2022Россия

Сенатор ответил на слова Шольца о лучших временах Европы

Сенатор Пушков предсказал необратимое падение Европы
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца на экономическом форуме о том, лучшие времена Европы прошли. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.

Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы и допустил, что его версия о падении региона из-за подъема Юго-Восточной Азии во главе с Китаем, реалистична. В таком случае он предсказал «необратимое» крушение европейских стран.

«Если Шольц прав, и Европа начинает "падать", то это означает, что ее падение как центра экономической и политической мощи исторически необратимо. Но, безусловно, разрыв энергетических связей с Россией больно скажется на перспективах Европы, что бы ни говорили сейчас ее лидеры», — подчеркнул он.

Ранее Пушков рассказал о главной черте отношений Китая и США. По его мнению, при любых условиях две страны останутся соперниками.

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Марина Совина
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