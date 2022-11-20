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05:16, 20 ноября 2022Россия

Пушков рассказал о главной черте отношений Китая и США

Пушков назвал жесткое соперничество главной чертой отношений Китая и США
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

США и Китай при любых договоренностях останутся соперниками, рассказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, который заявил, что США не позволят Китаю стать первыми в мире в военной сфере.

«К вопросу о фантазийной "Большой сделке" между США и Китаем: при любых договоренностях жесткое соперничество будет и впредь главной чертой их отношений», — назвал особенности сенатор.

Милли сообщил, что у КНР есть потенциал стать значительным вызовом для США. Военный добавил, что Китай не сможет забрать у Вашингтона первенство в сфере обороны «ни через пять, ни через 10, ни через 15 лет».

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол предостерег другие страны от наращивания военного сотрудничества с Китаем. По его словам, у других государств должны быть отношения с Пекином, однако наращивание военного сотрудничества несет высокие риски, при этом награда «незначительна».

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Марина Совина
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